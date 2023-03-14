200 متخصص يناقشون «مستقبل الطبيعة»

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نظمت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، جلسة حوار رقمية بعنوان «الطريق إلى مستقبل إيجابي للطبيعة» بالتعاون مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، والمنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة، والتي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وركزت الجلسة على الآثار الرئيسية للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي تمت مناقشته خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15)، الذي انعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال ديسمبر الماضي، وكيف يمكن المساهمة عمليًا في تحقيق الأهداف والغايات التي رسمها الإطار العالمي على المستوى المحلي.

وسجلت جلسة الحوار مستوى استثنائيًا من المشاركة من أكثر من 200 متخصص محلي وإقليمي في مجال الاستدامة، بما في ذلك المنظمات الأعضاء في مجموعة أبوظبي للاستدامة، وخبراء الاستدامة، وقادة الفكر.

وقدم مارتن لوك، المدير التنفيذي لائتلاف رأس المال الطبيعي، وجهة نظر عالمية فيما يتعلق بالنهج الإيجابي للتعامل مع الطبيعة، ودور ائتلاف رأس المال الطبيعي. وقدم شارجيل بشير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الاستدامة في بنك أبوظبي الأول (FAB)، منظورًا محليًا وشاملًا حول كيفية ترابط الطبيعة بشكل كبير مع التمويل المستدام، قائلاً إن إيجاد التوازن الصحيح بين الطبيعة والتمويل أمر بالغ الأهمية، وقيامنا بذلك يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة. (أبوظبي - البيان)

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