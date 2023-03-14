50 فائزاً بـ«جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي 2023» عن 50 فائزاً بالدورة الأولى من الجائزة التي تحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس في مقر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كشفت اللجنة عن 171 مشاركاً بالمسابقات المصاحبة للجائزة، وذلك بحضور الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة ومبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة وراشد محمد بالرصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية.

التكريم

وسيتم تكريم الفائزين الـ50 بالجائزة خلال حفل يقام اليوم في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وأكدت الدكتورة مريم حارب السويدي حرص سموه على تشجيع وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، والمزارع التجارية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية.

وأوضح مبارك علي القصيلي المنصوري أن جائزة «الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» تأتي في إطار حرصنا على دعم الابتكار والتميز في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وتشجيع كل من يعمل في هذا المجال على المضي قدماً في تحسين عملهم وتطويره.

كما أوضح أن الجائزة شكلت حدثاً مميزاً لجميع المهتمين بقطاع الزراعة والغذاء في الإمارات ودول الخليج الشقيقة، وأثارت اهتمام الكثير من المعنيين واستقطبت الجائزة وحدها 348 مشاركاً من المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، والمزارع التجارية في مختلف إمارات الدولة، منهم 227 مشاركاً تنافسوا على الفئات الخاصة بالشق النباتي لاختيار أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية وأفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة وأفضل مزرعة عضوية، إضافة إلى أفضل مزرعة تجارية نباتية وأفضل مزرعة من حيث الابتكار الزراعي النباتي.

وأكد راشد محمد بالرصاص المنصوري أن الجائزة والمسابقات المصاحبة خلقت أجواء من التنافس الإيجابي بين مئات المشاركين.

مشاركة متميزة

وأوضح المنصوري أنه في مجال الثروة الحيوانية شارك حوالي 121 مشاركاً للتنافس في 4 فئات لـ«المربي المتميز» هي جائزة أفضل العزب المنتجة، وأفضل صغار المنتجين (فئة تربية الدجاج اللاحم)، وأفضل مربي النحل وإنتاج العسل، وأفضل مزرعة في الأحياء المائية إضافة إلى فئة الابتكار في المجال الحيواني. وتبلغ قيمة الجوائز للجائزة والفعاليات المصاحبة حوالي 6.7 ملايين درهم.

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