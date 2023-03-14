«صحة دبي» تفتح باب الاشتراك في عضوية مكتبتها الإلكترونية للمهنيين الصحيين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي فتح باب الاشتراك في عضوية مكتبتها الطبية الإلكترونية للمهنيين الصحيين المرخصين في دبي، للوصول إلى أكثر من 29 مليون مصدر علمي طبي عن بُعد من خلال الهاتف المحمول والأجهزة الذكية وعلى مدار الساعة.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز الممارسات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين والبحث العلمي لدى المهنيين الصحيين المرخصين من هيئة الصحة بدبي، من خلال تمكينهم من الوصول إلى ملايين الكتب والمجلات والدوريات والمقالات الطبية وقواعد البيانات السريرية وبيانات الأدوية والمبادئ التوجيهية السريرية.

وقال إن العضوية تتيح للمشتركين إمكانية الوصول لنشرات تثقيف المرضى وبنوك الأسئلة ومراجع مهارات التمريض وغيرها من المصادر الطبية الموثوقة بما في ذلك الصور والفيديوهات التي تدعم الممارسات الطبية والتمريضية والطبية المساعدة والصيدلانية والإدارية وأطباء الإقامة والامتياز.

من جانبها، قالت الدكتورة وديعة محمد مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي: إن المكتبة الطبية ستوفر للمشتركين من أعضائها خدمة طلب مقال طبي والحصول على ساعات تعليم طبي مستمر لتصفح موقع المكتبة الإلكتروني واستخدام مواقع التعليم الطبي المستمر العالمية لأغراض الترخيص والحصول على استشارة بحثية في مجال المراجع.

وأضافت أنه يمكن من خلال الاشتراك بعضوية المكتبة الطبية نشر البحوث العلمية في مجلات دبي الطبية والانضمام إلى نوادي المجلات الافتراضية والوصول إلى مصادر دعم الممارسات المعتمدة على الطب المبني على الأدلة والبراهين والمصادر الدوائية لدعم الممارسات العلاجية ودساتير الأدوية ومصادر المعلومات الخاصة بالتمريض، خصوصاً إجراءات ومهارات التمريض.

وأشارت إلى المصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة الطبية لأعضائها، والتي يصل عددها إلى 29,782,431 مصدراً منها المقالات الطبية التي تصل إلى 22,163,120 مقالاً طبياً وأكثر من 12,200 مجلة إلكترونية و275,246 كتاباً إلكترونياً و7,573,482 صورة وفيديو و10,620 دليل ممارسات طبية و8,024 مرجعاً لمهارات التمريض و68,787 نشرة لتعليم المرضى.

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