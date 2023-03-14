دبي تستضيف المنتدى العالمي الأول للتكنولوجيا الطبية الروبوتية في المنطقة

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي، بعد غدٍ الخميس، المنتدى العالمي الأول للتكنولوجيا الطبية الروبوتية في الشرق الأوسط الذي تنظمه «الجمعية الأمريكية للجراحة الروبوتية» و«مجموعة الهلال للرعاية الصحية» ويناقش أحدث التطورات في قطاع الجراحات الروبوتية الذي يشهد نمواً سريعاً ومن المتوقع أن يحدث ثورة كبرى في مجال الرعاية الصحية.

ويبرز المنتدى كأول حدث عالمي مخصص للجمع بين أشهر خبراء العالم في المنطقة لمناقشة أحدث الممارسات العالمية وأبرز التطورات التكنولوجية في مجال الجراحات الروبوتية مع المعنيين وصناع القرار وأصحاب المصلحة في قطاع الرعاية الصحية بما يتماشى مع الاهتمام المتنامي للجراحات الروبوتية في المنطقة. وسيجمع المنتدى عدداً من الوزراء وكبار الشخصيات الحكومية والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية وفي مجالات البحث والتطوير إلى جانب خبراء في قطاع الاستثمار لمناقشة مستقبل الجراحة الروبوتية وتسليط الضوء على الدور الريادي للإمارات في مجال الرعاية الصحية المتطورة.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: «مع زيادة التحديات لتطبيق وتبني التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية تفخر دولة الإمارات باستضافة المنتدى العالمي للتكنولوجيا الطبية الروبوتية الذي يجمع عدداً من أبرز الخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم ويوفر لهم منصة هامة لتبادل المعلومات والخبرات وأحدث التطورات في مجال الجراحة الروبوتية.. ونؤمن بأن تبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار يسهم في تحقيق نتائج أفضل فيما يخص صحة المرضى وتقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية في الرعاية الصحية».

من جانبه، ذكر الدكتور فيبول باتيل رئيس جمعية الجراحة الروبوتية أن المنتدى سيوفر منصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في تحسين النتائج الخاصة بصحة المرضى ودفع عجلة نمو القطاع الصحي. وأكد حميد جعفر رئيس مجلس إدارة «مجموعة شركات الهلال» أن المنتدى العالمي للتكنولوجيا الطبية الروبوتية يعد منصة هامة تجمع بين قادة القطاع والمبتكرين لتبادل المعرفة والأفكار والمساهمة في دفع عجلة التقدم في قطاع الرعاية الصحية.

وسيضم المنتدى عدداً من أبرز الشخصيات العالمية في الجراحة الروبوتية من بينهم الدكتور فيبول باتيل مؤسس الجمعية الأمريكية للجراحة الروبوتية وأحد أكثر الجراحين الروبوتيين خبرة في العالم والدكتور فريد مول مؤسس شركة «Intuitive Surgical» وهو أحد رواد الجراحة الروبوتية والدكتور كريس طومسون الأستاذ في جامعة «هارفارد» الذي كان في طليعة تطوير واختبار تقنيات الجراحة الروبوتية الجديدة والدكتور سانتياغو هورغان مدير مركز مستقبل الجراحة بجامعة «كاليفورنيا» في «سان دييغو». وتؤكد مشاركة هؤلاء الخبراء المتميزين أهمية المنتدى كمنصة لتبادل المعرفة والنهوض بمجال الطب الروبوتي.

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