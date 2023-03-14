ملتقى «جودة حياة الأسرة» يعزز التفاعل المجتمعي

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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يهدف ملتقى جودة حياة الأسرة، الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة الظفرة، والعين والمرفأ إلى تعزيز جودة الحياة والرفاهية للأسرة وأفراد المجتمع، إلى جانب تحفيز الأسر على تبني نمط حياة اجتماعي إيجابي لإثراء جودة حياتهم، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد لتعزيز التفاعل المجتمعي. كما تواصل مؤسسة التنمية الأسرية في تنفيذ ملتقيات جودة حياة الأسرة في إمارة أبوظبي، وذلك خلال الأيام المقبلة في مدينة الوقن والظنة وغياثي، ومدينة الزعاب في أبوظبي.

ويتضمن الملتقى باقة فعاليات ترفيهية وورشاً تفاعلية تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وعلاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع، وتحديد مجالات تطويرها وبما يحقق سعادة الفرد والأسرة والمجتمع، واكتساب المرونة والتجديد في أساليب التعامل بين أفراد الأسرة، إضافة إلى تعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي والتسامح والتشجيع في الوقت ذاته على تطبيقها.

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وقالت أمل راشد الكعبي، مسؤولة خدمة ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، إن فعاليات ملتقى جودة حياة الأسرة تستهدف خلق جو من الألفة بين أفراد الأسرة ولتعزيز الروابط الأسرية التي تحقق لهم السعادة، مضيفة: «أن فعاليات الملتقى تميزت بالابتكار والإبداع والتميز في وسائل التقديم والعرض بحيث تم تصميمها خصيصاً للملتقى ضمن نهج تكاملي يجمع بين المعلومة والمهارة والتطبيق».

وأكدت الكعبي أنه تم تنفيذ ملتقيات في كل من العين والظفرة والمرفأ خلال شهر فبراير الماضي وشارك فيها أكثر من 400 فرد من كافة أفراد المجتمع.

تواصل

وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز المرفأ التابع لمؤسسة التنمية الأسرية: «يسهم الملتقى وبشكل كبير في تعزيز التواصل المجتمعي بين عدد من سفراء جودة حياة الأسرة والمتطوعين والموهوبين من أفراد المجتمع والشركاء، إضافة إلى تبادل المعارف واكتساب المهارات التي تسهم في رفع مستوى جودة حياة الأسرة والمجتمع». وأضافت: «شهدت فعاليات ملتقى جودة حياة الأسرة أجواء أسرية مليئة بالمتعة والفائدة لكافة أفراد المجتمع تضمنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات، لتحفيز الأسر بكافة أفرادها على تبني نمط حياة اجتماعي إيجابي لإثراء جودة حياتهم. وتضمن الملتقى عدداً من الفعاليات التي تم تقديمها للأسر المستهدفة بأساليب تفاعلية تجمع بين المتعة واكتساب المهارات».

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