«أبوظبي للتقاعد» الأول على مستوى قنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نجح صندوق أبوظبي للتقاعد في تحقيق المركز الأول على مستوى قنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي، إذ كان الأكثر إنجازاً وقبولاً بين فئات المتعاملين، مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى في الإمارة، من فئة الجهات التي تتلقى أكثر من 15 ألف حالة ومعاملة سنوياً، عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين الحكومي المشترك، وذلك حسب تقرير هيئة أبوظبي الرقمية للعام 2022.وأثمرت جهود الصندوق وسعيّه نحو تقديم خدمات مميزة للمتعاملين، عن حصوله على مؤشرات أداء متقدمة، إذ حصل على 100 % في خمسة مؤشرات، هي: «مؤشرات القبول، مؤشر التصنيف، مؤشر الالتزام بالإطار الزمني لإغلاق الحالات، مؤشر دقة الإجابة، بالإضافة إلى مؤشر نسبة الحالات العالقة»، فيما بلغت نسبة مؤشر رضا المتعاملين عن الحالات المغلقة 81 %.

خدمات

ويقدم صندوق أبوظبي للتقاعد خدماته للمتعاملين بفئاتهم المختلفة عبر عدة قنوات، أهمها، مركز اتصال حكومة أبوظبي لتعزيز جهود العمل الحكومي المشترك، بالإضافة إلى خدماته الرقمية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموّحدة «تم»، والتي يقدم الصندوق من خلالها خدماته للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك المؤمن عليهم، فيما يقدم الصندوق خدمات جهات العمل والعاملين لحساب أنفسهم، عبر الموقع الرسمي للصندوق، كما يوفّر عدة قنوات للإجابة عن استفسارات المتعاملين، منها خدمة الدردشة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني «اسأل راشد»، بالإضافة إلى حسابات الصندوق الرسمية على التواصل الاجتماعي.وأكد خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في الصندوق، أن تحقيق الصندوق المركز الأول في قنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الصندوق على مدار الأعوام الماضية، مشدداً على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود فريق العمل الكبيرة، وإصرارهم على المنافسة وتصدر قائمة مقدمي الخدمات الحكومية في أبوظبي.

وقال الحمادي: «إن تصدّر الصندوق لقنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي يعكس احترافية موظفي فريق دعم المتعاملين في التعامل مع استفسارات المتعاملين وملاحظاتهم في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة، ونحن نعتبر هذا الإنجاز الجديد، نتاجاً للجهود الجماعية لفريق العمل، لا سيما أن تحقيقه تم بالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية في الصندوق وفقاً لمؤشرات داخلية معتمدة».

وأشار الحمادي إلى أن الصندوق يسعى جاهداً لتعزيز تجربة المتعاملين في الحصول على خدمات التقاعد، عبر وضع مؤشرات واضحة تضمن الدقة والسرعة في التعامل مع حالات المتعاملين لرفع نسبة رضاهم، مؤكداً على مواصلة الصندوق جهوده في تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف فئاتهم.

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