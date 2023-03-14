سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة 32 من أيام الشارقة المسرحية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، افتتاح الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، والتي تنظمها دائرة الثقافة، في قصر الثقافة بالشارقة.

8 عروض

وتتنافس ثمانية عروض على جوائز أيام الشارقة المسرحية التي تستمر حتى 20 مارس الجاري، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً من مختلف الجمعيات والفرق المسرحية بالدولة بما فيها العروض المختارة، إلى جانب مشاركة واسعة في البرنامج المصاحب للعروض من الفنانين والباحثين المسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة، الفنان البحريني محمد ياسين بـ«جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» في دورتها السادسة عشرة، والفنان الإماراتي عادل إبراهيم بن سيفان بـ«جائزة الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة، كما كرم سموه فريق عمل مسرحية «رحل النهار» الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2022». وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور عرضين مرئيين تضمن الأول سيرة الفنان محمد ياسين وأعماله ومساهماته المتنوعة في المسرح البحريني والعربي، وعرض الثاني سيرة الفنان عادل بن سيفان والأدوار الكبيرة له كأحد المبدعين الإماراتيين المتميزين في مجال العمل المسرحي.

وتضمن الحفل إعلان أسماء لجنة التحكيم للدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز