«الوطني» يعرض تقريره بـ «الباركود» انسجاماً مع الاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

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عرض وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد، والدورة 211 للمجلس الحاكم، المنعقدة في مملكة البحرين الشقيقة، التقرير الذي قدمه خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد، من خلال قارئ «الباركود»، انسجاماً مع أهداف استدامة العمل وشموله لجميع أنشطة المجلس.

وطلب وفد المجلس من المشاركين في الاجتماع، الدخول على قارئ الباركود، الذي تم وضعه على الشاشات، لمتابعة التقرير الذي تم عرضه من قبل الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي.

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