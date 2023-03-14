الإمارات تشارك باجتماع «لجنة الديمقراطية البرلمانية»

المصدر: المنامة - البيان

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شاركت الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضوا اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد والدورة الـ211 للمجلس الحاكم في مدينة المنامة بالبحرين، وناقشت موضوع القرار المقبل للجنة حول الاتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار.

وقالت موزة العامري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع الاتجار بالأيتام: تشير الأرقام إلى أن نحو 49 مليون شخص يعيشون في ظروف العبودية الحديثة لعام 2021 ونؤكد أن فئة الأيتام هي الفئة الأضعف، مؤكدة أنه من الضروري أن يتطرق مشروع القرار القادم إلى الاعتراف بتنامي أهمية موضوع الاتجار بالأيتام خاصة فيما يشهده العالم من نزاعات وصراعات دولية أدت إلى تزايد هذه الظاهرة، وهذا يزيد من أهمية دور البرلمانيين والمشرعين والحكومات خاصة ما يتعلق بتطوير التشريعات والقوانين لمكافحة الاتجار بالأيتام.

وقالت: يجب أن ندرك أن جرائم الاتجار بالأيتام يتم التعامل معها في أغلب الأحيان في إطار مكافحة الاتجار بالبشر.

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