مجتمعون لأجلكم بطاقة تشجيعية من طلبة المدارس في حملة جسور الخير

المصدر: دبي- البيان

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لبى طلبة مدارس حكومية وخاصة نداء الواجب الإنساني وتوافدوا إلى مركز دبي التجاري العالمي للمشاركة في حملة جسور الخير التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع «الهلال الأحمر الإماراتي»، لدعم وإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، معبرين عن تعاطفهم ببطاقات كتبوا عليها عبارات تشجيعية وداعمة لإخوانهم المتضررين من الزلازل لغايات الحد من التداعيات الناجمة عن الكوارث والأزمات التي تعرضوا لها، وتخفيف حدتها عنهم، منها: «ندعو لكم، نمد لكم جسور الخير بكل حب، أنتم جزء منا، مجتمعون لأجلكم، نحن بلد معطاء كالفارس الشهم».

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