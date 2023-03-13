"حمدان الطبية" تضيء على خصائص التهرب من الأجسام المضادة لمتغيرات "كوفيد 2"

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستأنف جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية فعاليات سلسلة ندوات الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة، وذلك من خلال ندوتها الافتراضية الثانية والتي ستعقد يوم الاربعاء الموافق 15 مارس 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وستتناول الندوة موضوع "خصائص التهرب من الأجسام المضادة لمتغيرات سارس- كوفيد2".

ويقدمها الدكتور دايفيد هو، أستاذ الطب بجامعة كولومبيا والمدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لابحاث الإيدز، والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، في موضوع المناعة في الدورة الثانية عشرة.

كما يدير الندوة الدكتور طاهر ريزفي مدير مركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية، أستاذ قسم علم الفيروسات الجزيئية في علم الأحياء الدقيقة والمناعة كلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات العربية.

دروس

وكانت الجائزة قد بدأت سلسة الندوات الافتراضية فبراير الماضي من خلال ندوة ناقشت موضوع "الدروس المستفادة من القضاء على المجموعة أ من التهاب السحايا بالمكورات السحائية في جنوب الصحراء الكبرى"، قدمها الدكتور مارك لافورس أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة نيويورك، والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة. في موضوع الوقاية في الدورة الثانية عشرة، وبمشاركة 900 من مختلف القطاعات الصحية.

وأعرب عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة عن سعادته بنتائج الندوة الأولى، كما أكد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل تلك الفعاليات الهامة بناء رؤية المغفور له –بإذن الله- الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الطبي ومتابعة كل ماهو جديد في مجال البحث العلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز