قبول قيد 6 محامين جدد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لستة محامين مواطنين جدد، إلى جانب قبول طلبات تجديد قيد مقدمة من ثمانية محامين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على ست شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي من محكمة استئناف العين، والقاضي عاصم السعدني من محكمة أبوظبي التجارية، والمستشار محمد ضويهر الكثيري من النيابة العامة، والمستشار علي الفريحات، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.

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