«تعاونية الاتحاد» تنفذ تدريب إخلاء وهمي

المصدر: دبي- البيان

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نفذت «تعاونية الاتحاد» بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تدريباً عن «الإخلاء الوهمي»، وأجريت عملية الإخلاء الوهمي من الحريق في اتحاد مول، وذلك بهدف الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة وحوادث الحريق، وتقييم قدرتها على التعامل مع الحوادث حال وجود أي طارئ.

وأكدت «تعاونية الاتحاد» أن تدريب الإخلاء الوهمي، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بدبي ركز على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعوية، التي تسهم بشكل فعال في رفع الكفاءة والجاهزية في التعاونية وخصوصاً بمركزها التجاري «اتحاد مول»، والتأكد من سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث أو في حالات الطوارئ، حيث تم إخلاء المبنى بوقت قياسي خلال 3 دقائق، وبذلك نجح المول بالتقييم بشكل عالٍ، موجهة شكرها لإدارة الدفاع المدني، التي تقوم بشكل دوري بعمل تدريبات، من شأنها رفع مؤشرات الوقاية والسلامة وزيادة التوعية لدى أفراد المجتمع بالإمارة.

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