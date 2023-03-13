مستشفى توام ينجز جراحة داخل العين بالمنظار لإزالة ورم نزفي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الأطباء في مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية وإحدى الشركات التابعة لـ"بيورهيلث"، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، في إزالة ورم كهفي داخل العين بالمنظار (وهو ورم نزفي يقع داخل العين في مخروط العضلات) وذلك عن طريق الأنف وبدون إجراء أي شقوق.

أجرى العملية فريق جراحة الدماغ والأعصاب بقيادة الدكتور محمد العشا، استشاري جراحة الأعصاب، والمتخصص في جراحة أورام الدماغ، وجراحة قاعدة الجمجمة في مستشفى توام.

وعانى المريض من انتفاخ تدريجي في العين وعلامات تدهور بصري مبكرة، وتبيّن من فحوصاته وجود آفة أو ورم نزفي داخل محجر العين المتصل بالعصب البصري، حيث تستدعي هذه الحالة عادةً شقاً جراحياً كبيراً وخطراً في محجر العين لإزالة الورم.

وقال الدكتور محمد العشا استشاري جراحة الأعصاب، والمتخصص في جراحة أورام الدماغ، وجراحة قاعدة الجمجمة في مستشفى توام، الذي قاد فريق جراحة الدماغ والأعصاب لإجراء العملية : كانت الحالة معقدة للغاية، نظراً لتموضع الورم والتصاقه بالعصب البصري للمريض داخل مخروط العضلات المحيط بمقلة العين، حيث قام الدكتور علاء أبو عطوان، استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى توام، بعزل عضلات العين قبل الجراحة باستخدام خيوط خاصة مربوطة حول العضلات الفردية، ما ساعد فريق جراحة الأعصاب أثناء إدخال المنظار على تحديد العضلات الفردية وتخطيط النهج الجراحي من خلال ممر ضيق بين عضلات العين باستخدام طريقة المنظار عبر الأنف.

وأضاف أن الجراحة تكللت بالنجاح وتم إزالة الورم بشكل كامل، لتعود عين المريض إلى وضعها الطبيعي، ويتعافى بصره بالكامل في غضون أسابيع قليلة بعد الجراحة، معربا عن مشاعر الفخر نظرا لأن هناك عددا محدودا فقط من المراكز حول العالم التي تقدم هذه الخدمة.

وقال إن مستشفى توام، يضم فريقا مدربا ومجهّزا بالكامل للتعامل مع أورام الدماغ الأكثر خطورة وتعقيداً باستخدام تقنيات تضمن أقل تدخل جراحي ممكن وتحقيق نتائج ممتازة حيث تضاهي نتائج المستشفى أفضل مراكز جراحة الأعصاب العالمية، مشيرا إلى ترسيخ مكانة مستشفى توام حالياً كمؤسسة رائدة إقليمياً في مجال جراحة أورام الدماغ وقاعدة الجمجمة.

من جانبه قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة صحة: إن نجاح إجراء هذه الجراحة يعتبر شهادة على جهودنا في توفير نظام رعاية صحية متخصص يمكّن الناس من العيش حياة أطول وبصحة كاملة، مؤكدا الحرص على مواصلة رفع مستوى قطاع الرعاية الصحية في الإمارات وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصحة والرفاهية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز