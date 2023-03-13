"ديهاد" تمنح الشيخة فاطمة جائزة أفضل شخصية دولية بمجال الإغاثة الإنسانية في 2023

المصدر: البيان

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منح “ديساب” المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد" ومقره جنيف - سويسرا.. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات" جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية للعام 2023 ولقب " أم السلام" تكريماً لجهود سموها وتقديراً لدعمها المستمر في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي عالمياً، حيث تؤدي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دوراً رائداً في مجال تقديم المساعدات الطبية ودعم المحتاجين حول العالم، بالإضافة إلى جهودها في دعم حقوق النساء والمساواة بين الجنسين.

وبالنيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تسلمت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الجائزة التي قدمها سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري العلمي العالمي "ديساب"، سفير برلمان البحر المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السفير جيرهارد بوتمان كرامر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، والرئيس التنفيذي لديساب، خلال مراسم افتتاح معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي كلمة لها قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي " إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رمز للقامات الإنسانية التي نتطلع ونصبوا إليها جميعاً، ويسعدني ويشرفني أن أتسلم هذه الجائزة بالنيابة عن سموها، وهي التي تنعم بقلب كبير وروح تتوق إلى العطاء وتتحلى بخصال وطباع الإحسان والخير ونحن هنا اليوم للاحتفاء بإنجازاتها وعطاءاتها اللامتناهية تجاه الإنسانية".

وتعد الجائزة من الجوائز الرفيعة في مجالات الإغاثة الإنسانية العالمية والتي تمنح من المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد "ديساب" ومقره جنيف - سويسرا، " تقديراً للشخصيات والقيادات العالمية التي تؤدي دوراً بارزاً في دعم المحتاجين حول العالم، وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك أول شخصية نسائية تفوز بالجائزة".

من جانبه قال السفير الدكتور عبد السلام المدني " باسم اللجان العلمية والتنظيمية في ديهاد، والمجلس الاستشاري العلمي العالمي "ديساب" التابع لمؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة أعرب عن الاعتزاز والتقدير للجهود الرائعة التي بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وهي تستحق التكريم ولقب "أم السلام" حيث ينعم العالم أجمع بأم طيبة تشع بالبركة وتنشر الخير".

وقال سعادة السفير جيرهارد بوتمان كرامر، " تجسدت كامل معاني الإنسانية والبذل والعطاء في شخص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم لها هذه الجائزة تقديراً لتاريخها الطويل وأخلاصها الدائم في مساعدة البشرية في كلأرجاء المعمورة".

وتستمر فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير- ديهاد 2023 حتى الـ 15 من مارس ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 8,200 زائر ومشارك من 110 دولة وحضور 828 منظمة غير حكومية وجمعية إنسانية بالإضافة إلى العديد من موردي المساعدات والمواد والإغاثية وغيرهم من العاملين في الشأن الإنساني.

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