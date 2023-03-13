طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء على المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 35: 17 والمد الثاني عند الساعة 05:06 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:18 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 01:24 والجزر الاول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:06

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 23 70 20

دبي 32 24 75 25

الشارقة 31 21 65 25

عجمان 32 22 60 20

أم القيوين 32 17 80 30

رأس الخيمة 33 16 75 20

الفجيرة 30 20 75 30

العـين 31 23 60 15

ليوا 30 23 70 20

الرويس 30 21 70 25

السلع 31 21 75 35

دلـمـا 28 22 80 35

طنب الكبرى 29 21 75 30

طنب الصغرى 29 21 75 30

أبو موسى 29 21 75 30

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