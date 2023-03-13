محمد بن راشد: جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة جسور دائمة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة.

وقال سموه عبر تويتر: خلال زيارتي اليوم لحملة جسور الخير لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا … جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة .. جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد .. وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة ..

خلال زيارتي اليوم لحملة جسور الخير لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا … جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة .. جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد .. وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة .. pic.twitter.com/OXjqwDY1y8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2023

وأضاف سموه: "شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من أطفال وطلاب مدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم .. هدفهم واحد .. ايصال رسالة خير لإخوتنا .. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية .. لهم منا كل الشكر والتقدير..".

شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من أطفال وطلاب مدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم .. هدفهم واحد .. ايصال رسالة خير لإخوتنا .. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية .. لهم منا كل الشكر والتقدير.. pic.twitter.com/51A5MzNj7Z — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2023

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