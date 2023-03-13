ضابط من العنصر النسائي ‏بشرطة عجمان تفوز بالمركز الأول في جائزة المرأة الملهمة

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت الرائد الدكتورة فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان بالمركز الأول في جائزة المرأة الملهمة (ضابط العام) في جوائز القمة الشرطية العالمية 2023 ، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سلسة إنجازات موظفيها المتميزة .

وجاء هذا الفوز بعد ترشحها للجائزة ضمن فعاليات أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الـ 2، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله .

إهداء

وسلم الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي للرائد فاطمة الشامسي الجائزة في حفل توزيع الجوائز الذي نظمته شرطة دبي لتوزيع الجوائز في ختام جدول أعمال القمة.

من جانبها أهدت رئيس قسم الشرطة المجتمعية هذا الفوز إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز