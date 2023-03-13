"الصحة" تدعو المتعاملين للاستفادة من خدمتي إصدار إذن استيراد أدوية شخصية ومعدات طبية

المصدر: البيان

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دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين إلى الاستفادة من خدمتي إصدار إذن استيراد أدوية شخصية ومعدات طبية إلكترونياً، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توفير أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وتعد خدمة إصدار إذن استيراد أدوية شخصية اختيارية وهي متاحة للمسافرين القادمين إلى الدولة والراغبين بالحصول على موافقات الكترونية مسبقة، ومتاحة للمقيمين في الدولة للحصول على موافقات إلكترونية لاستيراد واصطحاب الأدوية والوسائل الطبية المعدة للاستعمال الشخصي. ويمكن للأفراد الاختيار بين هذه الخدمة الإلكترونية أو الإفصاح عن الأدوية والوسائل الطبية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث تتولى السلطات الجمركية بالتنسيق مع الوزارة اتخاذ ما يلزم بناء على المستندات المتوفرة لدى المسافر.

إجراءات إصدار إذن استيراد أدوية شخصية

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة وتعبئة البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديم الطلب ليتم إصدار الإذن في حال استيفاء الشروط الكترونياً.

ووفقاً لشروط الخدمة، تتيح الوزارة للقادم إلى الدولة الراغب بالحصول على موافقة إلكترونية اصطحاب الأدوية والوسائل الطبية في حدود كمية لا تتجاوز حاجة المريض خلال مدة وجوده في الدولة، على ألا تتعدى المدة 6 أشهر، أما بالنسبة للأدوية المخدرة والمراقبة فيجوز إدخالها بكميات تكفي حاجة المريض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر مع استيفاء الوثائق اللازمة.

المعدات الطبية المتاح استيرادها

كما تُتاح خدمة إذن استيراد معدات طبية للوكيل المحلي الحاصل على ترخيص مستودع طبي صادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ساري المفعول بعد استيفاء المتطلبات والشروط، حيث يمكن أن تتضمن هذه المعدات، والأجهزة الطبية والجراحية وقطع غيارها والمستلزمات الطبية والجراحية، والمواد والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في طب الأسنان والطب التجميلي الجراحي وصناعة الأسنان والأجزاء التعويضية، والمعدات المستخدمة في المختبرات الطبية والتشخيصية والكواشف التابعة لها، وكذلك المستخدمة في صناعة وتركيب الأطراف الصناعية أو الأجهزة الداعمة أو التعويضية لأصحاب الهمم، إضافة إلى العدسات اللاصقة.

متطلبات إذن استيراد معدات طبية

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي لتقديم طلب استيراد مبدئي قبل بدء الشحن من بلد المنشأ ومن ثم دفع رسوم الطلب، وفي حال استيفاء المتطلبات والشروط تتم الموافقة على الطلب المبدئي بصلاحية ستين يوماً، يقوم المتعامل خلالها بترتيب إجراءات الشحن، ثم يقدم المتعامل طلب إذن تخليص الشحنة عند الحصول على بوليصة الشحن ودفع الرسوم المستحقة.

وفي حال استيفاء المتطلبات والشروط، يتم الحصول على الموافقة إلكترونياً وطباعة الإذن من النظام الإلكتروني، بصلاحية ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويكون مشروطاً بموافقة مفتشي الوزارة للتخليص جمركياً عند الوصول إلى منافذ الدولة وقبل تسويق الوسائل الطبية محلياً.

خدمات رقابية وتنظيمية

وأوضحت الدكتورة رقية البستكي مــديــر إدارة الدواء في قطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن خدمة إذن استيراد أدوية شخصية ووسائل طبية يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، فضلاً عن منع تداول الأدوية المغشوشة والمعدات غير المرخصة لحماية المرضى، وكل ذلك يصب ضمن سعي الوزارة لتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية للمتعاملين وتحسين تجربتهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

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