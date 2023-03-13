الإمارات.. تخفيض ساعات العمل للقطاع الخاص ساعتين يومياً خلال شهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تخفيض ساعات العمل العادية لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

وأشارت في تعميم وزاري أصدرته في هذا الشأن إلى أنه "يجوز للمنشآت وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومي المحددة خلال أيام شهر رمضان".

يأتي ذلك تنفيذا لحكم البند 2 من المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

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