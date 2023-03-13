رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي

المصدر: البيان

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يسعدنا في رويال لاونج للعقارات أن نهنئ المرأة بشكل عام والمرأة الإماراتية بشكل خاص بمناسبة يوم المرأة العالمي، ونشيد بدورها الكبير والفاعل في عملية التنمية والبناء وتنشئة الأجيال.

وتخص الشركة بالتهنئة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، رائدة العمل النسائي على المستوى المحلي والعالمي و(نصيرة المرأة) على مستوى العالم والداعم الأكبر لمسيرة المرأة في كافة الميادين والمحافل المحلية والعربية والعالمية.

وبهذه المناسبة قالت السيدة/ رندة مصطفى، مؤسس وشريك في شركة رويال لاونج للعقارات، أعتبر نفسي من الأشخاص المحظوظين عندما قررت الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة والعيش على أرضها الطيبة وبناء مسيرتي المهنية فيها التي بدأت منذ حوالي عشرين عاماً، وبفضل بيئة ريادة الأعمال الحاضنة والقوانين الناظمة وتسهيلات العمل التي توفّرها دولة الإمارات حققتُ نجاحاً لافتاً خلال فترة وجيزة، وأصبحتُ اليوم جزءاً من الحضور المميز لسيدات الأعمال، حيث أن المرأة في دوله الامارات نجحت بمساهمتها البارزة في تنمية المجتمع والوطن وتحقيق الإنجازات التي جعلت منها خير شريك في مسيرة التنمية المستدامة، وركيزة لا غِنى عنها في تربية الأجيال واستدامة الاقتصاد وازدهار البلاد".

فخورون بأننا أسسنا رويال لاونج للعقارات في أبوظبي وقد اكتسبت الشركة سمعة طيبة من خلال تقديم أرقى مستوى الخدمات لعملائها، كما أن معرفة الشركة الواسعة والمتعمقة وخبرتها في سوق العقارات وعلاقاتها المتينة مع كل من المطورين العقاريين والمؤسسات المصرفية قد سمحت لها بتزويد عملائها بأفضل حلول الاستثمار أو السكن عبر فريق عمل متكامل ومحترف، وقد حازت الشركة على رضى العملاء وشركاء العمل، وتم منحنا الكثير من الجوائز من شركه الدار العقارية، ريم هيلز، ماج العقارية، ومعظم شركات التطوير العقاري في الامارات العربية المتحدة، كم تم منحنا جائزه عالميه كأفضل شركه لبيع العقارات الفاخرة من: Luxury Life Style Awards / New York

وأضافت السيدة/ رندة مصطفى: يسعدني أن أكشف النقاب عن حلتنا الجديدة، وأن أعلن عن توسعنا وافتتاح فرعنا الجديد في منتجع سانت ريجيس السعديات لما للجزيرة من أهمية كبيرة كونها مركزاً للمناطق الاستثمارية في الإمارة فهي مركز وصل بين جزيرة ياس، الفاهد، رمحان، جبيل مع جزيرة أبوظبي، وحيث أن السعديات أصبحت تستقطب استثماراتٍ محليه و عالمية لما فيها من شواطئ خلابة ومتاحف عالميه ومعالم ثقافيه وتعليميه وترفيهيه فاخره.

ندعوكم لزيارتنا لتعريفكم أكثر عن الخدمات التي نقدمها، ونحن جاهزون لخدمتكم على مدار الأسبوع وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية. للمهتمين بالاستثمار العقاري، يمكنكم التواصل مع رويال لاونج للعقارات على info@royallp.com / 800795 & www.royallp.com

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