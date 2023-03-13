"الإمارات للفلك" تحدد غرة شهر رمضان المبارك

المصدر: البيان

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حددت جمعية الإمارات للفلك موعد غرة شهر رمضان المبارك في الدولة وشهر شوال فلكياً، عبر بيان نشرته في حسابها الرسمي على تويتر. كما حددت الجمعية عدد ساعات الصيام من بداية الشهر الفضيل وعددها في نهايته.

وتوقعت الجمعية أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول يوم الخميس 23 مارس الجاري، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال يوم الجمعة 21 أبريل المقبل، وعليه ستكون عدة الشهر الفضيل هذا العام 29 يوما.

وأوضحت الجمعية أن ولادة هلال رمضان ستكون في الساعة 9:23 مساء الثلاثاء 21 مارس، بينما يكون غروب الهلال يوم الأربعاء في 22 مارس في الساعة 07:23 مساء حيث ستكون الرؤية ممكنة لهلال الشهر الفضيل.

وقال بيانها قالت الجمعية إن شهر رمضان المبارك يأتي في فصل الربيع حيث ستكون الأجواء بشكل عام معتدلة ليلا، وتكون خلاله موسم السرايات المعروفة بالأمطار الرعدية.

ولفتت الجمعية إلى أن ساعات الصيام ستكون في بداية الشهر نحو 13 ساعة وثلاثين دقيقة بينما تبلغ في نهاية الشهر الفضيل 14 ساعة و13 دقيقة.

وأكدت الجمعية أن التوقعات في تقريرها هي وفقا للحسابات الفلكية وأن دخول الشهر الفضيل رسميا يكون وفقا لإعلان اللجنة المكلفة لتحري الهلال.

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