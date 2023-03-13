بتوجيهات محمد بن راشد.. «طرق دبي» ترسي عقداً في مشروع تطوير محور الشندغة بـ 800 مليون

المصدر: (دبي - البيان)

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أرست هيئة الطرق والمواصلات أول عقد في المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة.

ويمتد نطاق أعمال هذا العقد على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومترات، ويشمل تنفيذ ثلاثة جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومترات، بطاقة استيعابية قدرها 19400 مركبة في الساعة لجميع المسارات، وبتكلفة 800 مليون درهم.

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طرق دبي ترسي عقدا في المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة بتكلفة 800 مليون درهم

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