رئيس الدولة: الإمارات تدعم استضافة قطر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2026

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، دعم دولة الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وبناء عليه ستسحب دولة الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، متمنياً للأشقاء في قطر التوفيق وكل النجاح في استضافة هذا التجمع العالمي. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وبحث سموه وأمير قطر خلال الاتصال العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تبادل سموه مع أخيه أمير دولة قطر وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن شكره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوي تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي.

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