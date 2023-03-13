«الأعلى للأمومة» يكرم 40 عضواً في برلمان الطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حفلاً لتكريم 40 عضواً من أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل بمناسبة انتهاء فترة عضويتهم التي استمرت لمدة عامين.

وقام بتكريم الأعضاء في الحفل، الذي أقيم بفندق إرث أبوظبي، الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومريم بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بحضور مسؤولين من جائزة أبوظبي وأولياء الأمور. ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل، الذي عُقدت جميع جلساته السابقة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لآليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية.

وتوجهت الريم بنت عبدالله الفلاسي بالشكر والتقدير لجميع الأعضاء على جهودهم المباركة خلال فترة عضويتهم، مؤكدة أنهم روّاد هذا البرلمان بصفتهم أول الأعضاء منذ تأسيسه، وقاموا بتمثيل أطفال الإمارات من خلاله أفضل تمثيل وتقديم أفضل المقترحات والطموحات التي يصبو إليها أقرانهم، معبرة عن اعتزازها وفخرها بكل ما تحقق بفضل جهودهم ومقترحاتهم المثمرة ولقائهم متخذي القرار ونقل تطلعاتهم وصولاً إلى تحقيقها على أرض الواقع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز