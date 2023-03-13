صقر غباش يثني على استضافة البحرين أكبر تجمّع برلماني

المصدر: المنامة - البيان

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التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

وأعرب معالي صقر غباش خلال اللقاء عن التقدير والثناء الكبيرين للجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل استضافة أكبر تجمع برلماني دولي، مؤكداً أن النجاح الذي تسجله البحرين في احتضانها اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي يرسّخ المكانة العالمية التي وصلت إليها، والثقة الدولية التي تحظى بها.

مبادئ

وأثنى الجانبان على استمرار اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تفعيل المبادئ الرصينة والأسس المتينة للدبلوماسية البرلمانية، وجعلها رافداً مهماً للنجاحات والإنجازات المشتركة. وأشار معاليه إلى أن الإمارات تدعم المبادرات والخطوات المتميزة التي تقدمها مملكة البحرين في سبيل نشر قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، والحوار البنّاء بين دول وشعوب العالم كافة، مشيداً بأواصر المحبة والمودة والأخوة الراسخة التي تجمع الإمارات بالبحرين.

جولة

وتفقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، منصة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وأبدى معاليه سروره بمستوى المنصة المقامة في إطار التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومؤتمر الأطراف «كوب 28» لإطلاع أكثر من 1700 برلماني يمثلون أكثر برلمانات العالم على جهود دولة الإمارات في مجال التغير المناخي، وأيضاً إطلاعهم على مستوى جاهزية مدينة إكسبو لاستضافة «كوب 28»، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي دأب على تسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والطاقة المتجددة في مختلف الفعاليات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لا سيما في الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد معالي صقر غباش أن قضية التغير المناخي تمثل أولوية مهمة في دولة الإمارات، التي اتخذت خطوات وخططاً واستراتيجيات ومبادرات ومشاريع مهمة لدفع التحوّل نحو الطاقة المتجددة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، وباتت الدولة منصة عالمية للعمل المناخي. وأعرب معاليه عن تطلعه لأن يصل العالم إلى مستوى عالٍ من التعاون، والتركيز على بناء مستقبل أفضل للعالم عبر التعامل مع تحديات التغير المناخي للوصول إلى حلول تسهم بشكل عملي، وتكون في صالح البشرية جمعاء. واطلع معالي صقر غباش من سارة عادل شو، مستشار رئيسي إدارة الشراكات بمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي، وعبيد أحمد الظنحاني، متخصص المشاركة الدبلوماسية بمكتب «كوب 28»، على دور دولة الإمارات في التحول المناخي العالمي، وعلى التجربة الإماراتية في الالتزام المناخي وفي حماية البيئة .

لقاء

والتقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أولكسندر كورنينكو النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني في البحرين. وأشار معاليه إلى أن موقف دولة الإمارات كان ولا يزال واضحاً تجاه الأزمة الأوكرانية، حيث حثت دولة الإمارات على تفعيل الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة، وإنهاء الحرب حفاظاً على أرواح المدنيين وتغليباً للغة العقل، وهذا النهج هو نهج أصيل في سياسة الدولة التي لطالما أكدت على أن السلام بين دول العالم هو السبيل لتحقيق رفاهية الشعوب، لا الحروب والتوترات.

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