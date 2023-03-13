داوود الهاجري: إنجاز جديد في رحلة دبي كنموذج لمدن المستقبل

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن حصول إمارة دبي على لقب المدينة الأنظف في العالم للسنة الثالثة على التوالي وفق مؤشر قوة المدن العالمية، الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان، إنجاز جديد في رحلة دبي كنموذج لمدن المستقبل، ونتيجة جهد جبار من آلاف فرق العمل، التي تعمل على ترسيخ مكانة دبي وتفوقها وتقدمها، واستدامة جماليتها العمرانية والحضارية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، وتوفير أعلى مستويات الرفاهية والأمن للمواطنين والمقيمين والزوار.

وكرمت بلدية دبي فرق وعمال النظافة التابعة لها، تثميناً لجهودهم وعملهم المستمر في المحافظة على نظافة إمارة دبي واستدامتها، وتعزيز مظهرها الحضاري والجمالي. وذلك بعد هذا الإنجاز العالمي والتقى داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، بعدد من فرق ومهندسي النظافة عند برواز دبي، لتكريمهم والثناء على جهودهم وعملهم الذي يبذلونه في المحافظة على نظافة دبي واستدامتها وتجميل إمارة دبي.

استدامة

وقال داوود الهاجري: يوجد 18 فريق نظافة تضم ما يقارب 3200 فرد ومهندس نظافة في بلدية دبي، هم جزء من منظومة البيئة والنظافة والاستدامة فيها، التي تعمل يومياً دون توقف على مدار أيام السنة للمحافظة على جمالية دبي واستدامتها البيئية ورقيها، انطلاقاً من رؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، ورسالتها في تخطيط وإدارة وضمان تقديم أفضل الخدمات البلدية الرائدة، التي تسهم في حماية بيئة الإمارة، وتعزز استدامة مواردها الطبيعية. كما تدعم تأسيس منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات لتصبح دبي أكثر مدن العالم استدامة، وذلك تحقيقاً لأفضل مستويات جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع، واتساقاً مع رؤية إمارة دبي.

منظومة

ويشمل نطاق عمل منظومة النظافة في بلدية دبي مناطق الإمارة الحضرية والبرية والصحراوية والبحرية والشواطئ، وذلك بهدف ضمان نظافة واستدامة البيئة والطبيعة التي تضمها الإمارة، حيث يشرف على فرق النظافة الـ 18 في البلدية كادر رقابي مؤلف من 277 مفتشاً، وتنقسم تلك الفرق إلى 5 فرق خاصة بعمليات وخدمات النظافة العامة، يبلغ عدد أفرادها 1.920 عاملاً، و6 فرق للنظافة التخصصية بقوام 259 فرداً، إضافة إلى 5 فرق لمعالجة النفايات تضم 69 فرداً، فضلاً عن فريقي عمل للخدمات اللوجستية تشمل 600 سائق، و14 فرداً.

ويتكون أسطول آليات ومعدات النظافة ونقل النفايات في بلدية دبي من 747 آلية ومركبة، تنقسم إلى 307 سيارات ثقيلة، و214 سيارة خفيفة، و120 مركبة تأجير، إضافة إلى 76 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة.

شراكة

وتعمل بلدية دبي على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص في مجال النظافة وإدارة وجمع النفايات، لتقديم كل الخدمات التي تسهم في المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة وتعزز من استدامتها، حيث يبلغ المجموع الكلي لشركات القطاع الخاص 7 شركات، تضم 3 شركات مختصة في تنظيف ونقل وفرز النفايات، وشركتين لمعالجة النفايات، وشركة لنقل المركبات المهملة، وواحدة مختصة بنظافة المرافق الصحية العامة، حيث يتم نظافة ونقل المخلفات من جميع أنحاء إمارة دبي بما يقارب 9.300 طن يومياً، وذلك ضمن جهود البلدية في ترسيخ ثقافة إعادة تدوير النفايات واستخدامها في بعض الصناعات، بما يعزز الاستدامة البيئية في إمارة دبي، ويسهم في تقليل البصمة الكربونية والتلوث الناتج عن المخلفات والنفايات بأنواعها.

توعية

ونظمت بلدية دبي 11 برنامج توعية ميدانياً ورقمياً باستخدام أحدث الوسائل التقنية خلال 2022، من أبرزها، حملة «مركبتي»، لتوعية الجمهور حول انتشار المركبات والمعدات المهملة في مناطق الإمارة، ومشروع «النظام المتطور لجمع ونقل النفايات»، بهدف توعية الجمهور بأهمية الاستخدام الأمثل لحاويات القمامة المتطورة، ونشر ثقافة فرز النفايات والتقليل منها، وبرنامج حملة «مزارعنا ثروة وطنية ومصدر لاستدامة الحياة»، لتوعية أصحاب العزب والمزارع بأهمية الالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع مخلفات المزارع والعزب.

كما نفذت حملة «صحراؤنا جميلة»، بهدف توعية مرتادي المناطق الصحراوية والبرية بأهمية التقيد بتعليمات التخلص السليم من النفايات ومخلفات الشواء، وحملة «تسوق بذكاء وقلل نفايات»، التي ركزت على توعية أفراد المجتمع بأفضل الطرق للتسوق والتي تسهم في المحافظة على نظافة واستدامة دبي، ومبادرة «ساعة مع عامل النظافة» بمشاركة عدد من المتطوعين لتنفيذ أعمال التنظيف الميداني والعمل الخيري مع لعاملي النظافة، إضافة إلى مشروع «واحة الاستدامة»، الذي يهدف إلى تشجيع مختلف فئات وشرائح المجتمع على اتباع أفضل الممارسات للتخلص المستدام من النفايات.

مشروع

وتعمل بلدية دبي وبالتعاون مع القطاع الخاص، على إنشاء مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات»، الأكبر من حيث الطاقة الاستيعابية والأكثر كفاءة من نوعه في العالم، والذي سيعالج ما يقارب 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً، أي ما يعادل نحو 5.666 طناً يومياً من النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة متجددة، بما يتماشى مع «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، التي تسعى لإنتاج 75 % من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وتقليل نسبة النفايات الصلبة، و«المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».

كما يدعم المشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات في الإمارة لتحويل النفايات الصلبة عن مسار الطمر، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة عن طريق النفايات، بما يسهم في تأسيس منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات لتصبح دبي أكثر مدن العالم استدامة.

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