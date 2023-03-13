«خيرية الشارقة» تدعو إلى دعم مشروع إفطار صائم وتحدد 144 موقعاً

المصدر: الشارقة - البيان

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تسعى جمعية الشارقة الخيرية إلى توزيع ما يزيد على 900 ألف وجبة إفطار صائم طيلة شهر رمضان المبارك، من خلال 144 موقعاً في مدن ومناطق الإمارة كافة.

وتعول الجمعية على دعم المحسنين الراغبين في الاستزادة من الطاعات خلال الشهر الفضيل، لاسيما وأن مشروع الإفطار من المشاريع المعظمة والتي أكدت السنة النبوية في مواقف عدة علو شأنها، وحثت في غير موطن على قيمة تفطير الصائمين، وعدته إحدى صور التعاون والتكافل الاجتماعي.

آلية

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن مشروع إفطار صائم يأتي على رأس مشاريع الحملة الرمضانية، ويتميز بتوسعه وانتشاره، وقد بلغت أعداد المستهدفين نحو 907 آلاف وجبة إفطار بواقع 30 ألف وجبة يومياً، موضحاً أن تنفيذ هذه المستهدفات مرهون بحجم الدعم المقدم من الرعاة والمتبرعين، ومن هذا المنطلق ندعو المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في تحقيق المستهدفات، مشيراً إلى أنه سيتم اتباع آلية التوزيع داخل خيام الإفطار من خلال 41 خيمة، وذلك حسب رغبة المتبرعين، في مقابل 103 مواقع بنظام التوزيع من دون خيام.

15 درهماً

وأوضح أنه تم تحديد سعر الوجبة بـ15 درهماً، مطمئناً الجمهور أنه تم التعاقد على الوجبات المستهدف توزيعها مع مطابخ ذات سمعة عالية، تطبق معايير الصحة والسلامة في إعداد الوجبات ونقلها إلى مواقع التوزيع.

وبارك ابن خادم للجمهور قرب حلول شهر رمضان الفضيل، متوجهاً بالشكر إلى المحسنين الذين أبدوا رغبتهم في تقديم الدعم للجمعية من خلال التكفل بقيمة وجبات بعض المواقع، متأملاً مزيداً من التعاون من قبل سائر أفراد المجتمعات ومؤسساته لتحقيق الفائدة الكبرى في تجسيد روح الترابط بين أفراد المجتمع.

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