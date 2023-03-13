«دبي للتوحد» يطلق تدريباً دولياً لتحليل السلوك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للتوحد عن إطلاقه باقة من برامج تحليل السلوك التطبيقي المعتمدة دولياً من قبل مجلس اعتماد تحليل السلوك التطبيقي المؤهل «QABA»، وهو بورد معترف به عالمياً، هدفه تأسيس أفضل معايير الرعاية والتمكين للأخصائيين الذين يقدمون خدمات العلاج السلوكي لذوي اضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى.

وقال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، إنه تم إطلاق هذه المجموعة من الدورات التدريبية التي توفر فرصة التدريب العملي وتسهم في رفد قطاع التربية الخاصة بالكفاءات المؤهَّلة والمعتمدة دولياً في مجال تحليل السلوك التطبيقي، مؤكداً أن إعداد وتأهيل كوادر متخصّصة في هذا المجال من أهم أولويات إدارة المركز، موضحاً أن فريق المركز المتخصص عمل بديناميكية عالية على تصميم وتنفيذ مجموعة فريدة من البرامج التدريبية المهنية المعتمدة دولياً من بورد تحليل السلوك التطبيقي «QABA»، وذلك لسد النقص الحاد والحاجة الملحّة المتزايدة للمختصين المدربين والمؤهلين، وتزويد المؤسسات والأفراد والأسر بمجموعة من البرامج المعتمدة على الدليل العلمي.

تأهيل

وقالت كلير نوريس، رئيسة مجلس الاعتماد الدولي «QABA»: يضمن اعتماد «QABA» الدولي لجميع المتدربين على حدٍّ سواء، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو المالي أو انتماءاتهم العرقية، تأهيل كوادر متخصصة تمكّنهم من الوصول إلى العديد من الجهات الرائدة في مجال تقديم خدمات تحليل السلوك التطبيقي بأعلى المعايير المهنية، مشيرة إلى أن ذلك يمكّن الأفراد المشاركين في هذا البرنامج التدريبي العملي من اكتساب المعرفة والمهارات والاستراتيجيات اللازمة لتطبيق تحليل السلوك.

مساقات

وأفاد نيكولاس أورلاند، الحاصل على اعتماد البورد الأمريكي في تحليل السلوك التطبيقي، بأن المساقات التدريبية التي تم اعتماد مركز دبي للتوحد دولياً في تقديمها والإشراف عليها في هذا البرنامج عبارة عن ثلاثة مساقات يمكن من خلالها الحصول على شهادات الإتمام في كل من تخصص فني تحليل السلوك التطبيقي (ABAT)، والمشرف المؤهل والممارس لخدمات التوحد (QASP-S)، ومحلل السلوك المؤهل (QBA).

وأوضح أورلاند أن المساق التدريبي لفئة فني تحليل السلوك التطبيقي (ABAT) يتطلب إكمال 40 ساعة من التدريب، حيث يتم من خلاله اكتساب المعرفة الأساسية باضطراب طيف التوحد والمهارات والاستراتيجيات اللازمة لتطبيق تحليل السلوك التطبيقي، التي تؤهله للعمل ممارساً مسؤولاً عن تنفيذ خدمات تحليل السلوك مع الأفراد ذوي التوحد أو الاضطرابات النمائية الأخرى تحت إشراف أخصائيين حاصلين على اعتماد البورد في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز