تكريم الفائزين بجائزة «ديم للأداء المتميز» في الشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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كرمت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية التابعة لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، الموظفين الفائزين بجائزة «ديم للأداء المتميز»، التي تم استحداثها العام الماضي. وتم التكريم خلال حفل أقيم في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية بمدينة كلباء، من قبل محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، والمقدم وليد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، عضو اللجنة التنظيمية.

وشمل التكريم الموظفين من مختلف الجهات العاملة في قطاع المنافذ والنقاط الحدودية، ومن أصحاب المبادرات المتميزة والمساهمات الإيجابية، والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب أصحاب الضبطيات المتميزة خلال عام 2022. وأشاد محمد إبراهيم الرئيسي، خلال كلمة ألقاها، بالجهود المتميزة لكافة الموظفين، على أدائهم وتميزهم في العمل، وفاعليتهم بضبط الممنوعات، لكونهم خط الدفاع الأول، وحصن الوطن المنيع، وحرصهم على تسهيل الإجراءات الجمركية على المتعاملين.

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