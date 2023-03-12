محطة الفضاء الدولية تعبر سماء الإمارات (فيديو)

المصدر: البيان

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رصد مركز الفلك الدولي أول مرور مرئي لمحطة الفضاء الدولية فوق الإمارات بعد وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إليها.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن مرصد الختم الفلكي التابع له صوَّر المحطة أثناء مرورها في سماء الدولة ما بين الساعة 08:00 و08:02 مساء اليوم، مشيراً إلى ظهور الألواح الشمسية.

كان سلطان النيادي قد بدأ، أمس، التجارب العلمية الخاصة بعلوم بيولوجيا النبات، من خلال (تجربة veg-05 الزراعية)، حيث قام بحفظ عينات من ثمار الطماطم التي كانت قد تمت زراعتها على متن محطة الفضاء الدولية، تمهيداً لتحليلها ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء.

بعد وصول سلطان النيادي.. رصد أول مرور مرئي لمحطة الفضاء الدولية فوق #الإمارات @AstronomyCenter pic.twitter.com/w9Na7TWVlT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 12, 2023

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