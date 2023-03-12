حمدان بن محمد: الخير هو الرسالة التي حملتها الإمارات للعالم من أيام زايد الخير

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن الخير هو الرسالة التي حملتها الإمارات للعالم من أيام زايد الخير.

وقال سموه عبر تويتر: الخير هو الرسالة التي حملتها الإمارات للعالم من أيام زايد الخير ... غداً، وبالتعاون بين مبادرات محمد بن راشد العالمية والهلال الأحمر الإماراتي، تنطلق حملة جسور الخير لمد يد العون للأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا لتعكس جانباً من روح التضامن الإنساني التي تسود مجتمعنا.

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