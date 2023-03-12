طقس الإمارات غداً.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا قد يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 44: 16 والمد الثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:53.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً ليلاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 21 70 20

دبي 34 23 85 15

الشارقة 34 20 85 15

عجمان 34 23 90 15

أم القيوين 34 18 95 15

رأس الخيمة 28 18 90 15

الفجيرة 28 21 75 25

العـين 32 23 60 20

ليوا 32 20 65 20

الرويس 27 21 80 45

السلع 26 21 85 40

دلـمـا 30 21 90 35

طنب الكبرى 30 23 85 40

طنب الصغرى 30 23 85 40

أبو موسى 30 23 85 40 .

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