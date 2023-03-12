مكتوم بن محمد: لنكن جميعاً عوناً وسنداً لمتضرري زلزال سوريا وتركيا

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن حملة جسور الخير التي تطلقها مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ستبدأ غداً.

ودعا سموه الجميع للمشاركة فيها قائلاً: لنكن جميعاً عوناً وسنداً لهم لتخطي هذه الكارثة الإنسانية.

وقال سموه عبر تويتر: تبدأ غداً حملة جسور الخير التي تطلقها مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، فلنكن جميعاً عوناً وسنداً لهم لتخطي هذه الكارثة الإنسانية.

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