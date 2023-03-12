رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة بريثفيراجيسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بريثفيراجيسينج روبون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى برافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

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