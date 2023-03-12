تكريم الفائزين بجائزة ووسام الطبيب الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت فعاليات ملتقى الطبيب الإماراتي في دورته الثانية أمس في أبوظبي، بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة.

وحضر الملتقى الدكتور عبدالرحمن العور مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية والبروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية والدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي وبتنظيم من أطباء الإمارات وبرنامج «جاهزية» وكلية فاطمة للعلوم الصحية.

ويأتي الملتقى في إطار حرص واهتمام القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم مسيرة الكوادر الصحية والاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير إسهاماتهم في خدمة الوطن..

وتضمن الملتقى تكريم القيادات الإماراتية الطبية بجائزة الطبيب الاماراتي ووسام الطبيب الإماراتي والتي تمنح للكوادر الطبية المتميزة في مجال الإبداع والابتكار الطبي والتميز المؤسسي والمجال الإكلينيكي والأكاديمي والبحثي العلمي والتعليم والتدريب التخصصي والعطاء الإنساني

جاهزية

وتضمن الملتقى حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» الذي انطلق عام 2020.

وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية، إن الملتقى يعد منصة لاستقطاب أفضل الأطباء والممرضين وتأهيلهم قيادات تتولى برامج التدريب الطبي في الدولة في مجال طب الطوارئ وطب الكوارث وطب الإصابات وطب العناية المركزة وطب الجراحة.

تألق

من جانبه، أكد البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية أن أطباء الإمارات تألقوا في المجالات الطبية والتخصصات المختلفة كافة في مجال التدريب التخصصي ما أسهم في دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة والتي أبرزها تدشين أول مستشفى ميداني متحرك لعلاج مرضى كورونا وتحريك أول سلسلة من عيادات الإمارات الطبية المتنقلة التي قدمت خدمات الفحص والتطعيم للمواطنين والمقيمين.

وتضمنت قائمة المكرمين بجائزة الطبيب الإماراتي كوادر طبية قيادية وأكاديمية وإكلينكية وبحثية من الأطباء المواطنين والمقيمين في الدولة وهم: الدكتور أحمد العور المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية فئة التميز الأكاديمي البحثي، والبروفيسور حسام حمدي رئيس جامعة الخليج العربي فئة الإبداع والابتكار الطبي.

والدكتور محمد الحوقاني الأمين العام لمعهد التخصصات الطبية «البورد الإماراتي» فئة التعليم المستمر، والدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون، والدكتور أمين الجوهري فئة التميز الإنساني، والدكتور يوسف الطير مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله فئة الابتكار العلمي والإبداع، والدكتور محمد يمن فئة التميز الإكلينيكي.

والدكتورة مها الظاهري من الدفاع المدني، والدكتورة فاطمة المليح الفزاري طبيبة أسرة في إدارة الرعاية الصحية فئة التميز في الطب الميداني، والدكتور مها الفهيم والدكتورة نهلة المنصوري والدكتور زياد الريس فئة التميز التعليمي، والدكتورة لطيفة أدام والدكتورة شمسة العور والدكتورة نورة المنهالي .

والدكتورة رقية الزعابي والدكتورة أميرة الخاجة والخبير فراس الدقاق فئة التميز الأكاديمي السريري وكلية فاطمة للعلوم الصحية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمؤسسة الوطنية للتدريب ومؤسسة بيت الشارقة الخيري وأكاديمية طب الكوارث وشركة مثلث برومدا فئة التميز المؤسسي.

مهارات

أشار الدكتور عادل الشامري العجمي إلى أن ملتقى الطبيب الإماراتي ينظم بشكل دوري وبمشاركة من الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة ويهدف إلى تطوير مهارات الأطباء والممرضين من العاملين في خط الدفاع الأول عبر العديد من ورش العمل والدورات التدريبية الطبية التخصصية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز