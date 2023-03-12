شرطة الشارقة: مجمع القرآن الكريم يكرّس الإمارة وجهة عالمية للعلم والثقافة

المصدر: الشارقة - البيان

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وصف وفد القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، مجمع القرآن الكريم، بالصرح المعرفي والحضاري، الذي يكرّس الشارقة وجهة عالمية للعلم والثقافة، لتكون أكبر وجهة علمية وتاريخية لعلوم القرآن وتاريخه، والعلوم الإنسانية كافة.

وذلك بما يحتويه من متاحف ومخطوطات نادرة، تأخذ الزائر في رحلة بين الكنوز المعرفية، تعرّفه من خلالها إلى العلوم والحضارة والإعجاز العملي في القرآن الكريم، والتاريخ.

جاء ذلك خلال إقامة القيادة العامة لشرطة الشارقة، دورة تدريبية عن استشراف المستقبل، ضمن برنامج فريق خبراء استشراف المستقبل، بالتعاون مع جامعة هيوستن الأمريكية في مجمع القرآن الكريم.

وذلك في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخدمات اللوجستية والتقنية، بما في ذلك القاعات الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات، لإقامة الاجتماعات والأنشطة الثقافية والعلمية، والتدريب المهني مع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

شرح

وكان في استقبال وفد القيادة الشارقة، الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن المجمع، والدور العلمي والمعرفي والمجتمعي الذي يقوم به، كما تطرق إلى شرح دور المجمع الأكاديمي، حيث يقدم علم القراءات والأسانيد القرآنية التي يمنحها للطلبة من جميع أنحاء العالم.

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