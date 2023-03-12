50 كشافاً يمارسون الأنشطة البحرية في رأس الخيمة

المصدر: راس الخيمة - البيان

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نظمت مفوضية كشافة رأس الخيمة ومدرسة العربية الخاصة، بالتعاون مع نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، «المهرجان الكشفي البحري الثاني للكشاف المتقدم»، تحت عنوان «نبحر نحو الاستدامة»، بمشاركة 50 كشافاً متقدماً من مدرسة رأس الخيمة الحديثة، بمقر نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية.

وذلك بهدف إكساب منتسبي الجمعية في مرحلة الكشاف المتقدم من طلاب الحلقة الثانية والثالثة، المهارات الفنون البحرية، التي تأتي ضمن أنشطة الكشافة البحرية، وهي إحدى فروع الحركة الكشفية، والتي تسعى الجمعية لأن تكون مفوضية كشافة رأس الخيمة مقراً لها في الدولة.

وأوضح محمد الزعابي المدير المالي لجمعية كشافة الإمارات، عضو مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة، أن المفوضية حريصة على إقامة العديد من الأنشطة التي تسهم في الارتقاء بالأنشطة الكشفية في الدولة.

ومن جانبه، أكد محمد الشمسي رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة، نحن في إمارة رأس الخيمة نشتهر بالبحر، ومن هنا جاء اهتمام المفوضية بالأنشطة البحرية من هذا المنطلق، حيث إن النشاط البحري ينمي في الشاب حب المغامرة. ومن جانبه، أوضح عارف الهرنكي المدير التنفيذي لنادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، نسعى إلى التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لغرض خدمة الشباب من مختلف المراحل العمرية، لغرض تنمية الأنشطة البحرية، وجاء هذا التعاون مع كشافة الإمارات، لتعزيز دعم أبنائنا من الكشافة، في تعلم الأنشطة البحرية.

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