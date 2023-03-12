تطبيق ذكي لتتبع النفايات ينال جائزة «هاكاثون» مجمع الشارقة للابتكار

المصدر: الشارقة – البيان

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فاز تطبيق ذكي لتتبع النفايات وتجميعها ويكشف ما إذا كانت الحاويات مملوءة أو فارغة بجائزة المركز الأول في هاكاثون مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتم إطلاق الهاكاثون تحت عنوان «ابتكر من أجل المستقبل» واستمر مدة 10 أيام، وبإشراف مختبر الشارقة المفتوح للابتكار (سويلاب) التابع للمجمع، وشهد مشاركة العديد من المبتكرين والشركات الناشئة إذ تم تسليط الضوء في حفل إعلان الفائز على خمسة ابتكارات تم اختيارها من قبل اللجنة التحكيمية لحياة أكثر ذكاءً.

التطبيق، الذي طوره 3 طلبة من جامعة الشارقة، ستختبره شركة «بيئة» في نظام جمع النفايات إذ يوفر التطبيق بيانات في الوقت الفعلي لعربات تجميع الحاويات ليمكنها التوقف فقط عند تلك الحاويات التي تحتاج إلى إفراغها ثم يوفر التطبيق الوقت والتكلفة والطاقة وهذا ما يسهم في استدامة المصادر الطبيعية.

معلومات

ويتيح التطبيق للمستخدمين تحميله في هواتفهم الذكية والاطلاع على معلومات مفصلة عن حركة النفايات وإدارتها بشكل أفضل إذ تهدف فكرة التطبيق إلى تحسين إدارة النفايات بطريقة فعالة وذكية، وهو يعد جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

ويتضمن التطبيق العديد من المزايا والوظائف الفريدة، إذ يمكن للمستخدمين تتبع النفايات ومعرفة موقعها والمرحلة التي تمر بها، إضافة إلى إمكان إبلاغ الجهات المعنية في حال وجود أي مشكلات أو مخالفات. كما يتيح التطبيق للمستخدمين معرفة المواقع التي يمكن إيداع النفايات فيها، إضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات عن كيفية التخلص من النفايات بشكل صحيح.

وقد تم إطلاق الهاكاثون الذي استمر عشرة أيام وبالشراكة مع شركة انتل وشراع وبيت الحكمة، ووزارة الاقتصاد، ليوفر منصة مثالية لطلبة الجامعات والمهندسين ورجال الأعمال والمتحمسين للعمل معاً لا يجاد حلول رائدة ومؤثرة.

ورش

وقد أجرى مهندسون من مختبر الشارقة المفتوح للابتكار ورش عمل للمساعدة على توسيع مهارات المشاركين في مجالات الترميز والطباعة ثلاثية الأبعاد وتصنيع النماذج الأولية ثلاثية الأبعاد وبناء الفريق والتفكير الإبداعي إذ تم تسجيل أكثر من 100 مشارك في الهاكاثون، في حين تم اختيار 20 فقط لتشكيل فرق لإنشاء مشروعات مبتكرة.

وعلق حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للابتكار على هذا: يترجم هذا الهاكاثون مهمة المجمع ودوره في رعاية ودعم الابتكار الذي يبسط الحياة العصرية كما سلط الضوء على الدور المهم لمختبر الشارقة المفتوح للابتكار في السماح لأصحاب المشروعات الناشئة بتطوير واختبار ابتكاراتهم في بيئة عالمية باستخدام أحدث الأدوات والمرافق.

وأهنئ كل الفريق على إنجازاتهم إذ يعد هذا التطبيق مثالاً للابتكارات الفريدة التي يعمل عليها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية في المنطقة. وتعد هذه الابتكارات مهمة جداً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات الحضرية في مجال إدارة النفايات.

حلول

وأضاف المحمودي: كما يؤكد فوز التطبيق بجائزة الهاكاثون التزام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تطوير حلول ذكية وفعالة للمشكلات التي تواجه المجتمعات الحضرية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وبفوز التطبيق بجائزة المركز الأول.

وكان أحد المشروعات منظماً ذكياً للأقراص المصممة لمساعدة المرضى المسنين على تتبع أدويتهم بشكل مستقل. وعرض فريق آخر تقنية ثلاجة ذكية فريدة من نوعها تستخدم تطبيقاً لمراقبة المحتويات ورؤيتها. وكان هناك فريق طور نظارات ذكية للأشخاص الذين يعانون ضعف البصر أو العمى.

عبر تطبيق الهاتف، وتقيس النظارات المسافة بين المستخدم وأي عائق أمامه. وأظهر فريق آخر نظاماً ذكياً يساعد الحيوانات الضالة، مثل القطط إذ ابتكر الفريق منزل قطط يمكن وضعه في شوارع مختلفة ويحتوي على نظام إمداد غذائي ذكي يمنح كل قطة الجزء المطلوب من الطعام.

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