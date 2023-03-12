«بوابة الشرق مول» يقدم 100 وجبة إفطار يومية في رمضان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يتعاون مركز «بوابة الشرق مول» مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الشهر الفضيل، لإقامة خيمة إفطار صائم في بني ياس، ويتم استقبال 100 شخص يوميّاً وتقديم وجبة إفطار ساخنة لهم ضمن أجواء رمضانيّة دافئة تجسّد روح التضامن المجتمعي والمشاركة.

إضافة إلى هذه المبادرة الإنسانية، سيقدّم «بوابة الشرق مول» برنامجاً رمضانيّاً حافلاً بالأنشطة والتجارب الأصيلة لكل العائلة، وسيستمتع الزوار بأجواء «ليالي رمضان» التي سترافقهم من الساعة 8:00 مساءً وحتى منتصف الليل طوال شهر رمضان، ومن الساعة 4:00 من بعد الظهر وحتى الساعة 10:00 مساءً في أيام العيد، مع إضافة استعراضات الرقص الشعبي وغيرها من الأنشطة الاحتفالية. وتتضمّن فعاليات «ليالي رمضان» تخصيص منطقة لعب كبيرة للأطفال مع العديد من المفاجآت التي تناسب جميع الأعمار، وتشمل الرسم على الوجوه، ونقش الحناء، وركن الفنون اليدوية بجوار شجرة هلال رمضان التي سيتم تزيينها بالفوانيس والرسوم وغيرهما من الأعمال اليدويّة التي يبتكرها الأطفال.

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