«بحوث وتطوير» كهرباء دبي حاضن للكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي باقة من خيرة الكفاءات والمهارات الوطنية، ويضم المركز 48 باحثاً وباحثة من بينهم 31 من حملة الدكتوراه والماجستير.

ووصلت نسبة التوطين في المركز إلى 69 %، فيما بلغت نسبة الموظفات الإماراتيات 31 % من بينهن موظفات حاصلات على مؤهلات علمية عالية في المجالات العلمية والهندسية، ونشر المركز منذ إطلاقه 147 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكمة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تعد الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في الدولة التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة، حيث تبلغ نسبة التوطين في الهيئة 88.33 % في الإدارة العليا.

وتلتزم الهيئة بتعزيز التوطين في مختلف قطاعاتها، وتتبنى استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعدادهم لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أم الخريجين الجدد.

ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3559 مواطناً ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 2138 موظفاً وموظفة يعملون في تخصصات فنية، ويشمل هذا العدد 706 مهندسات مواطنات، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة».

خبراء وكفاءات وطنية

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة:

«يزخر مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنخبة من الخبراء والباحثين والكفاءات الوطنية الذين يساهمون بفاعلية في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتثبت كوادرنا الوطنية كل يوم قدرتها على منافسة الكفاءات العالمية، وتقديم حلول وأوراق بحثية متقدمة ومبتكرة، من شأنها المساهمة في تذليل الصعوبات التي يواجهها قطاع الطاقة والمياه حول العالم، وإثراء المجتمع العلمي المحلي والعالمي».

ولفت الباحثون الإماراتيون العاملون في المركز إلى جهود الهيئة والمركز لإعداد الشباب المواطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، وتوفير وظائف نوعية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

مرافق بحثية

وقال الدكتور علي راشد العليلي، نائب رئيس البحوث والتطوير، قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة:

«يوفر المركز مرافق بحثية متقدمة ومختبرات متطورة، تتيح لنا العمل في مجالات الطاقة الشمسية، وتكامل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه، وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى مجال الفضاء.

مما يساعدنا على تطوير خبراتنا وتحقيق رؤية المركز في أن يصبح منصة عالمية لتطوير ونشر الحلول المبتكرة في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه، وترسيخ مسيرة ريادة الهيئة وتميزها على مستوى العالم، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتطوير».

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