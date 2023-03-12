شرطة أبوظبي تكرّم السائقين الملتزمين تزامناً مع أسبوع المرور الخليجي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي السائقين الملتزمين قواعد وأنظمة السلامة المرورية، تزامناً مع فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2023 الذي يستمر حتى اليوم تحت شعار «حياتك أمانة».

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة أن التكريم يأتي تحفيزاً لجميع السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور من أجل سلامتهم وسلامة مرافقيهم ومستخدمي الطريق. ولفت إلى أن السلوكات المرورية الإيجابية تشجع السائقين على القيادة الآمنة في الطرق ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً.

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