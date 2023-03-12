صقر غباش يشارك في اجتماعي المجموعتين الخليجية والعربية

المصدر: المنامة - وام

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شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماعين التنسيقيين للمجموعتين الخليجية والعربية ضمن اجتماعات الجمعية الـ146 والدورة الـ211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين، بمشاركة وحضور رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورؤساء البرلمانات العربية.

وأكد معالي صقر غباش أهمية تنسيق المواقف بين المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات دول العالم كافة، تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ما يكون له المردود الإيجابي على الأدوار الفاعلة التي تقوم بها البرلمانات الخليجية والعربية، وحضورها الإيجابي والمهم في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الاجتماعات التنسيقية تمثل فرصة مهمة لتوحيد المواقف ووجهات النظر في ما يخص الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الجمعية الـ146 وخاصة البند الطارئ المقدم من دولة قطر الشقيقة بعنوان تجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين.

ولفت إلى أن الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية - الذي يضم وفود المجموعة البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي - يأتي في إطار التشاور بين البرلمانات العربية أعضاء الاتحاد في ما بينها، في القضايا المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد، وصوغ موقف موحد ومشترك تجاه تلك القضايا.

حضر الاجتماعين أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وسارة محمد فلكناز نائبة رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميرة سلطان السويدي، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وعدنان حمد الحمادي، وسهيل نخيرة العفاري، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وعرض الدكتور علي راشد النعيمي في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية تقريراً تضمن مشاركة ممثل المجموعة العربية في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، واللجان الفرعية التابعة لها، كما تضمن نشاط عمل الاتحاد والقضايا السياسية الراهنة، ووثيقة المشروع السياسي للاتحاد في الأمم المتحدة والتي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للاتحاد.

وأوضح أنه بالنسبة للوضع المالي للاتحاد فقد شارك في اللجنة الفرعية للشؤون المالية التابعة للجنة التنفيذية، التي قامت بإعداد الميزانية الجديدة للاتحاد لعام 2023، والتي بنيت على الأهداف الخمسة لاستراتيجية الاتحاد (2022-2026)، مشيراً إلى أن التقرير تضمن أيضاً سياسة حماية البيانات، وسياسة الاتحاد البرلماني الدولي في شأن التحرش، والمراقبين الدائمين للاتحاد البرلماني الدولي.

واستعرض الوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي حتى يناير 2023م، والإسهامات الطوعية المقدمة من المنظمات والبرلمانات الوطنية إذ استطاع الاتحاد البرلماني الدولي الإبقاء على مستوى الإسهامات الطوعية.

وعن مجموعة العمل والشفافة والمساءلة والانفتاح التابعة للجنة التنفيذية، أوضح معاليه أن المجموعة ناقشت وثيقة مدونة السلوك الخاصة بمسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي بهدف مساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتحاد البرلماني الدولي. وعن المكاتب الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي أكد معاليه أن المجموعتين الجيوسياسيتين الإفريقية والعربية أكدتا إنشاء مكتب إقليمي في القاهرة للمنطقة العربية. وعن جائزة «IPU Cremer-Passy» أكد أن اللجنة التنفيذية استعرضت التعديلات المقترحة على نظام الجائزة، والتي تشمل دمج آلية تقييم المرشحين في النظام، وإضافة تعديلات أخرى تضمن نظاماً أكثر إنصافاً لتوزيع الأصوات. ومن المقترح في هذه الدورة من الجائزة وتماشياً مع استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي 2022-2026 وتركيزها على العمل المناخي، منح نائب أو مجموعة من النواب الذين قدموا إسهامات بارزة في العمل المناخي، الجائزة.

فيما أجمع رؤساء البرلمانات العربية على ضرورة التحرك لدعم البند الطارئ المقدم من دولة قطر في شأن احترام الأديان وذلك على خلفية ما تعرض له المصحف الشريف من حرق من قبل جهات متطرفة في أوروبا، مؤكدين ضرورة التصدي لكل التجاوزات التي يتعرض لها الإسلام فيما اعتمدت المجموعة الجيوسياسية العربية مرشحيها للجان الاتحاد البرلماني الدولي في دورته المقبلة.

«الشعبة البرلمانية» تشارك في منتدى النساء

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات، الذي عقد أمس، ضمن أعمال اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد، والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم، المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

وضم وفد الشعبة سارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، والدكتورة موزة محمد العامري، وميره سلطان السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أنشطة النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، والمساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ 146 من منظور جندري، وعرضت سعادة سارة فلكناز، بصفتها مقرر اللجنة الدائمة الأولى للأمن والسلم الدوليين في الاتحاد، مشروع موضوع «قرار الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي»، الذي سيتم عرضه للمناقشة ضمن موضوعات أخرى في اجتماعات جمعية الاتحاد.

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