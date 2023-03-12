الشارقة الخيرية ترسل مواد طبية إلى موريتانيا

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل جمعية الشارقة الخيرية جهودها العالمية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في البلدان المشمولة ببرامج المساعدات الإنسانية، بتوفير الدعم اللوجيستي والبنية الرئيسة للجهات الصحية في تلك البلدان، حيث أرسلت شحنة من المواد الطبية إلى جمهورية موريتانيا أحد أكثر البلدان في قارة أفريقيا المشمولة بالمشروعات الخيرية للجمعية، وتضمنت المواد التي تم إرسالها 37 سريراً طبياً، و53 كرسياً متحركاً وكراسي مخصصة لكبار السن، و9 أجهزة إنعاش، و5 مبردات مياه، وعدداً من الأجهزة الطبية الأخرى المتنوعة التي من شأنها أن تفي بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشروعات والعون الخارجي إن الجمعية تحرص على برامج الرعاية الصحية كونها أحد محاور تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه، ومن هذا المنطلق سيرت شحنة طبية إلى موريتانيا، بينما سبقها إرسال شحنة طبية مماثلة إلى جمهورية مالاوي .

مشروعات

وأشار آل علي إلى أن جمهورية موريتانيا من الدول التي تغطيها المساعدات الخارجية للجمعية، ونفذت بها الكثير من المشروعات الإنشائية والموسمية المتنوعة استهدفت رفع مستوى الرعاية والخدمات في المناطق النائية للسكان، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرعين لمشروعات الجمعية التي بفضل إسهاماتهم انتشرت في أقطار واسعة في العالم، ومتوجهاً بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ما تقدمه من جهود كبيرة في دعم أعمال الجمعية بالخارج وتسهل مهام وفودها ما حقق أثراً إيجابياً كبيراً في توسيع رقعة المشروعات المنفذة في العالم.

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