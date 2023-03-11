طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب ومثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 03 : 16 والمد الثاني عند الساعة 04:00 و الجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:31.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:13 والمد الثاني عند الساعة 00:20 و الجزر الأول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 20 55 15

دبي 33 23 65 20

الشارقة 33 21 55 15

عجمان 32 22 70 20

أم القيوين 33 20 75 40

رأس الخيمة 34 20 65 20

الفجيرة 27 20 70 15

العـين 34 22 75 15

ليوا 37 20 75 25

الرويس 29 22 75 25

السلع 28 21 85 35

دلـمـا 27 22 85 35

طنب الكبرى 29 21 85 40

طنب الصغرى 29 21 85 40

أبو موسى 30 22 80 45

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