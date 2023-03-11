المصدر: البيان

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تحت ظلك.. تحت شمسك.. دفينا

ومعاك نشيل رايتنا بايدينا

ومثل ما شالنا حضنك..

تعلمنا الوفا منك

وسط قلبك.. وسط عينك.. بقينا

يا بوخالد يا أبونا..

انت قايدنا وأخونا

ياللي نتبارك بوجهك..

ولمسة إيديك الحنونة

يا بوخالد طاب عزك..

يا جبل محدٍ يهزك

وكل إماراتي يعزك..

ومن غلاتك يعرفونه

مع خيرك.. مع مجدك.. عرفنا

في أي قمة على العالم وقفنا

وكتبنا بدمنا محمد..

ولاء وعشق يتجدد

وعلى عهد الوفا لاجلك حلفنا

يا بوخالد حظ دارك..

حظ شعبك باختيارك

يا كبر فيك التواضع..

ويا كبر هيبة وقارك

دام خيرك يا بوخالد..

فيك نذكر روح زايد..

تشبهه بعزمه وطيبه..

وحكمته ونفس العوايد

كلمات: أحمد علوي

ألحان: أحمد الهرمي

غناء: راشد الماجد

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