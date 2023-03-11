«سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية» و«دبي العطاء» تجددان شراكتهما لـ3 سنوات

المصدر: دبي-البيان

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جددت مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية شراكتها مع «دبي العطاء»؛ جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة. وستشهد الشراكة التي بدأت في عام 2017 استمرار مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية في دعم جهود دبي العطاء، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها لزيادة فرص حصول الأطفال والشباب في البلدان النامية على التعليم السليم.

تبرع

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتبرع مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية بمبلغ 1.5 مليون درهم سنوياً لدبي العطاء على مدار 3 سنوات من أجل دعم جهودها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى حصول الأطفال والشباب على التعليم السليم والعادل والشامل، وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030.

هذا وقد وقع الاتفاقية كل من كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة والدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، وذلك في المقر الرئيسي لمؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية.

وقال ماكلوكلين: «يسعدنا تجديد شراكتنا مع مؤسسة دبي العطاء من خلال التوقيع على هذه المذكرة للمضي قدماً في دعم برامجها التعليمية التي يستفيد منها الأطفال والشباب في المجتمعات المحرومة حول العالم، وسنواصل العمل معاً عن كثب لتحديد مبادرات مناسبة تتماشى مع أهداف مؤسستنا».

تعاون

وفي معرض حديثه عن أهمية هذه الشراكة، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «يحتل التعاون الهادف مكاناً مرموقاً في صميم العمل الإنساني المُؤثر، وتعد الشراكات مع الأطراف الفاعلة، على غرار مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية، أمراً ضرورياً للمساهمة في تعزيز جهود دبي العطاء من أجل الارتقاء بمكانة التعليم ضمن أهداف التنمية المستدامة. نحن ممتنون لمؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية على شراكتها طويلة المدى ودعمها الذي يمكّننا من مواصلة العمل نحو إطلاق إمكانات التعليم لتحويل حياة الأفراد والمجتمعات وتسريع التقدم نحو مستقبل مزدهر ومستدام للجميع».

وحضر مراسم التوقيع على المذكرة برنارد كريد، نائب أول الرئيس- المحاسبة، شينيد السباعي، نائب أول الرئيس- التسويق، أوليمبيا بينيدا، مديرة دائرة المسؤولية المؤسسية، ومن دبي العطاء، زينب فريدوني، نائب رئيس إدارة علاقات المانحين والشراكات.

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