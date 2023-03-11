عميدو كليات بجامعات «دول التعاون» يناقشون الارتقاء بالتعليم العالي

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استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الثامن والعشرين لأمناء لجنة عميدي عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع، بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال الدكتور عيسى عيد الرميثي، مدير مركز التعليم المستمر في جامعة الإمارات، إن الاجتماع يهدف إلى بحث أفضل السبل المستدامة التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وقامت جامعة الإمارات بإنشاء مركز التعليم المستمر لتترجم دور الجامعة في خدمة المجتمع ولتؤكد اهتمامها الخاص بالإنسان كأداة للتنمية. وشهد المركز على مدار السنوات الماضية تطويراً مستمراً في جميع برامجه ودوراته التدريبية التي توائم سوق العمل بكل تخصصاته وقطاعاته، فقد تطورت برامج المركز لتشمل أكثر من 10 آلاف برنامج، توزعت ما بين دورات تدريبية وشهادات دولية. (العين - وام)

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