محمد بن راشد: دبي المدينة الأنظف والآمن عالمياً لنحافظ عليها مستقرة مزدهرة

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام، وقال سموه: دبي المدينة الآمن عالمياً.. والأنظف عالمياً لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة. وأكد سموه: أن النظافة حضارة وثقافة ومن الإيمان. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي أمس على «تويتر»: «دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام.. النظافة حضارة.. النظافة ثقافة.. النظافة من الإيمان.. دبي المدينة الآمن عالمياً.. والأنظف عالمياً.. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة».

واجهة عالمية

شكلت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بوصلة ريادة دبي عالمياً في شتى المجالات، من خلال سياسات رشيدة وأطر تنظيمية محكمة وسياسات عمل واضحة، كانت قاعدة راسخة لانطلاقة طموحة نحو تحقيق أهداف الإمارة الاستراتيجية التي جعلت دبي تتميز بالريادة والتفوق على المستوى العالمي في مختلف القطاعات، وباتت تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية، وتحولت الإمارة إلى نموذج يحتذى به لمدن المستقبل القادرة على تصدر المشهد العالمي بإنجازات نوعية في شتى المجالات. وتترجم مختلف الجهات هذه الرؤية الشاملة، وتعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة من خلال منظومة استراتيجية متكاملة هدفها تعزيز مكانة دبي لتكون المدينة الحضارية الآمن والأنظف عالمياً والأجمل وتتمتع ببيئة آمنة مستقرة مزدهرة، وباتت الإمارة وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب والممارسات الثقافية والتجارب الإبداعية وحاضنة للفعاليات الدولية.

بنية متطورة

وتسهم البنية التحتية المتطورة في دبي، التي أرستها على مدار عقود، وتواصل تطويرها وتحديثها، وفق أفضل المعايير العالمية، في تعزيز نظافة المدينة ومظهرها الحضاري، وتمكينها من تحقيق طموحها الكبير الذي ينسجم مع التوجهات العالمية والتعهدات الإماراتية بشأن القضايا البيئية، توازياً مع سعي دبي لتأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين.وتعمل بلدية دبي ليل نهار على عكس الصورة الحضارية للمدينة وجعلها أنظف مدن العالم إيماناً من بلدية دبي بأن نظافة المدينة تعتبر من أهم الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وتنمية السلوك الإيجابي تجاه استدامة نظافة البيئة، وتعزيز مسؤولية الأفراد تجاه المحافظة على بيئتهم المحلية، والارتقاء بمستوى الفكر والوعي البيئي لدى مختلف أفراد وشرائح المجتمع، كما تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على مواصلة العمل على تطوير بنية تحتية توفر أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، مسترشدة برؤية وتوجيهات القيادة، لتعزيز مكانة دبي، مدينة عالمية. وتتصدر استراتيجية الطاقة النظيفة للإمارة واستراتيجية صفر انبعاث كربوني، والتي تسعى إلى تحويل دبي إلى مدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم ومركز عالمي للطاقة النظيفة.

مسيرة مستمرة

تواصل دبي اليوم مسيرتها المستمرة في تأكيد مكانتها كمركز رئيس للاقتصاد والإبداع والثقافة على المستوى الإقليمي والعالمي، مستقطبة أفضل المواهب والعقول في شتى التخصصات والمجالات. وحدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، هدفاً دائماً لدبي، وهو أن تكون متقدمة على مدن العالم بـ 10 سنوات على الأقل، ويتشارك القطاعان العام والخاص في الإمارة في صنع المستقبل والاستفادة من فرصه الواعدة، وتركز رؤية سموه على العمل الحكومي القائم على الابتكار والإبداع واستشراف المستقبل والجاهزية والاستعداد للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، بهدف تحقيق تنمية مستدامة في جميع القطاعات الحيوية، والتطوير الدائم للعمل الحكومي في دبي واستشرف المستقبل لتعزيز ريادة الإمارة عالمياً عبر إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى سعادة الإنسان وتحقيق رفاهيته، والاستثمار في الكوادر الوطنية لبناء مستقبل دبي للوصول إلى المراكز الأولى في جميع المجالات، من خلال ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي تعد مصدر الإلهام لرؤية وخطط وطموحات الإمارة لتتبوأ الصدارة في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

قيادة ملهمة

وما يميز إمارة دبي أنها مدينة المستقبل التخطيط الاستباقي في جميع مجالات الحياة والمرونة في مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل بهدف تحسين جودة الحياة في دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتجسد الفكر التنموي المتجدد للقيادة الرشيدة، التي تضع سعادة الإنسان ورفاهيته في المقام الأول، وهذا ما جعل مسيرة نجاح الإمارة قصة ملهمة لجميع مدن العالم من خلال رؤية قائد استثنائي حرص على تحقيق طموحات شعبه وإسعاد مواطنيه.

محمد بن راشد: النظافة حضارة .. النظافة ثقافة .. النظافة من الإيمان .. دبي المدينة الآمن عالمياً .. والأنظف عالمياً .. والأجمل بإذن الله.https://t.co/XlaYTxoODw pic.twitter.com/M1jR0YFlAY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 10, 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز