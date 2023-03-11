«بلدية وتخطيط عجمان» تحصد جائزة عالمية

المصدر: (عجمان - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جائزة أفضل فريق مالي متميز من جوائز الأعمال العالمية المتميزة بلندن، وذلك نتيجة لجهود إدارة الشؤون المالية بالدائرة ودورها في تطوير وتسهيل الإجراءات المالية، للوصول إلى أفضل المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في المجال المالي.

وكرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام للدائرة، وخالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، فريق العمل، الذي ترأسه عبدالرؤوف محمود إسماعيل مدير إدارة الشؤون المالية بالدائرة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بالكفاءات المؤهلة والطموحة في الدائرة، والتي سعى لتحقيق أفضل النتائج وتطوير الخدمات وتجويد الحياة، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق الإنجاز، الذي يضاف لسجل الدائرة الحافل بالإنجازات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز